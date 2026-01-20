Maxi evasione stabilimento balneare | ricavi in nero per oltre 1,3 milioni di euro

Un’indagine ha portato alla luce una significativa evasione fiscale in uno stabilimento balneare di Fasano, con ricavi non dichiarati superiori a 1,3 milioni di euro. L’operazione ha consentito di individuare un’evasione di imposte e contributi, evidenziando una pratica illecita che ha coinvolto numerose attività economiche nel settore turistico. La scoperta sottolinea l’importanza di controlli mirati per garantire la trasparenza e il rispetto delle normative fiscali.

FASANO - Maxi evasione in uno stabilimento balneare, scoperti ricavi "in nero" per oltre 1,3 milioni di euro. Continua l'attività di monitoraggio nei confronti dei titolari delle concessioni balneari e dei gestori dei lidi situati sulla costa della provincia di Brindisi, dove i finanzieri del.

