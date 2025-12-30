Provincia passa all' unanimità il bilancio | 6 milioni di euro di tagli statali 70% di evasione sui passi carrabili
La Provincia di Viterbo approva all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, che prevede tagli statali per circa 6 milioni di euro. Tra le problematiche evidenziate, si segnala un’elevata evasione fiscale, pari al 70% sui passi carrabili. Dopo il via libera dell’aula di palazzo Gentili, il documento sarà sottoposto all’assemblea dei sindaci per la ratifica finale.
Il bilancio di previsione 2026-2028 della Provincia di Viterbo riceve il via libera unanime dell'aula a palazzo Gentili, ore servirà l'ok dell'assemblea dei sindaci e poi la definitiva ratifica nella seduta pomeridiana. Confermato un equilibrio economico complessivo da 76 milioni di euro tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
