Il 18enne centrocampista di Lentigione, Mattia Penta, è stato convocato per partecipare alla Viareggio Cup. La notizia circolava da tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Penta, che gioca in un club della categoria giovanile, parteciperà alla competizione con la sua squadra. La convocazione rappresenta un passo importante per il giovane calciatore.

Era nell’aria, ma ora c’è la conferma ufficiale: Mattia Penta, 18enne centrocampista del Lentigione, è stato convocato nella Rappresentativa di Serie D che la prossima settimana parteciperà alla Viareggio Cup, manifestazione internazionale giovanile che in passato lanciò campioni come Grosso, Barzagli, Materazzi, Oddo e Iaquinta. Mattia Penta è nato a Modena il 2682007 e ha militato nelle file della Reggiana under 17 e under 19. All’inizio di questa stagione è passato al Lentigione in Serie D e i suoi numeri sono notevoli: sempre presente nelle 26 partite di campionato, 21 volte da titolare, 5 da subentrato. Cinque i gol segnati da questo centrocampista versatile che può occupare diversi ruoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 18enne Penta (Lentigione) convocato per la Viareggio Cup

