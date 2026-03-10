Terremoto 5.9 stasera al largo di Capri Magnitudo alta ma in estrema profondità oltre 400 km nessun danno

Stasera al largo di Capri si è verificato un terremoto di magnitudo 5.9, rilevato dall’Ingv al largo del Golfo di Napoli. La scossa, di intensità significativa, si è verificata a circa 400 chilometri di profondità, rendendo impossibili danni a persone o strutture. Nessuna evacuazione è stata richiesta e non sono stati segnalati danni o feriti.

Scossa registrata dall'Ingv al largo del Golfo di Napoli. Magnitudo alta, ma sisma avvenuto a grossa profondità.