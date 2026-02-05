Anziana ingannata da falso allarme giudiziario | consegna 6.000 euro a falsa notizia

Un’anziana di 83 anni ha creduto a una telefonata falsa e ha consegnato 6.000 euro a un uomo che si spacciava per suo nipote in difficoltà. La donna, spaventata, ha subito pensato di dover aiutare e ha consegnato il denaro senza dubbi. Ora la polizia indaga per cercare di rintracciare il truffatore.

**Un'anziana di 83 anni, spaventata da una telefonata, ha consegnato 6.000 euro a un uomo che diceva di essere il nipote in difficoltà. La truffa, avvenuta a Ceprano, ha lasciato inorridito la donna, ormai consapevole del furto solo dopo aver parlato con i suoi familiari reali.** L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ceprano, che stanno indagando per un caso di truffa aggravata ai danni di persone anziane. La truffa, detta anche "finto nipote", ha visto un uomo fingere di essere il fratello di una donna, per convincerla a pagare una somma significativa per "salvare" il padre, che era stato accusato di un reato.

