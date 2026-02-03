Infortunio Davis brutte notizie per Runjaic! Lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante la nota del club

Brutte notizie per il Venezia: Davis si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare fuori qualche settimana. L’attaccante ha riportato una lesione all’adduttore sinistro, e ora i tifosi temono per la sua presenza nelle prossime partite. La società ha confermato la lesione, ma ancora non ha stabilito i tempi di recupero esatti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.