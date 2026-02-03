Infortunio Davis brutte notizie per Runjaic! Lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante la nota del club
Brutte notizie per il Venezia: Davis si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare fuori qualche settimana. L’attaccante ha riportato una lesione all’adduttore sinistro, e ora i tifosi temono per la sua presenza nelle prossime partite. La società ha confermato la lesione, ma ancora non ha stabilito i tempi di recupero esatti.
Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Inter, Javier Zanetti: «Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Sul caso del petardo contro Audero.» Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Davis Infortunio
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! Ecco quando tornerà in campo
Brutte notizie per il Bologna e l'allenatore Italiano: Nicolò Casale si è infortunato al bicipite femorale sinistro, con una lesione di basso grado.
Infortunio Simeone, brutte notizie per il Torino: confermata la lesione per l’attaccante argentino. I tempi di recupero
Ultime notizie su Davis Infortunio
Argomenti discussi: Il Napoli 'trema' per Neres: il brasiliano verso l'operazione dopo il consulto, quanto può stare fuori; Udinese, infortunio per Davis: le sue condizioni; Infortunio Zanoli intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese | il comunicato del club bianconero.
Quando torna Davis? Le ultime sull'infortunio dell'attaccante ingleseLo stop rappresenta una brutta notizia per Runjaic, che ha spesso puntato su Davis in questa stagione. L’attaccante inglese è stato impiegato con continuità, rendendosi utile nel lavoro spalle alla ... tag24.it
FLASH | Infortunio Davis: esito degli esami e tempi di recupero!Infortunio Davis - Tegola non di poco conto per l'Udinese di Runjaic, che perde Davis: l'esito degli esami e quanto starà fuori! fantamaster.it
Runjaic: “Rispondo così sull’infortunio di K. Davis! Come calcia #Ekkelenkamp, Zemura, Ehizibue e Zaniolo ora…” x.com
L’Udinese fa la voce grossa tra le mura di casa e ferma la corsa della Roma strappando tre punti. Decide il gol di Ekkelenkamp ma l’infortunio di Davis rischia di macchiare una serata perfetta. Il nostro commento dal Bluenergy Stadium #TuttoUdinese #Ud - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.