Infortunio Di Lorenzo | operazione al piede sinistro per il capitano del Napoli

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è sottoposto a un intervento al piede sinistro. La decisione è arrivata dopo aver valutato bene la situazione, con l’obiettivo di recuperare al più presto e tornare a giocare al massimo delle sue possibilità. La società ha confermato che l’intervento è stato programmato e che il giocatore seguirà un percorso di riabilitazione.

Una scelta di buon senso guidata dal calendario e dall'obiettivo di riavere al massimo della condizione il leader della squadra, annunciata dal club attraverso un piano condiviso tra staff medico e giocatore. In questa cornice, Giovanni Di Lorenzo verrà sottoposto a un intervento mirato al piede sinistro, inserito in una strategia che già vedeva il ginocchio sinistro come fonte di difficoltà recente. Il calcio italiano osserva una fase di gestione mirata agli infortuni, dove la ripresa del capitano viene programmata senza fretta ma con precisione. Il quadro clinico descrive un ginocchio sinistro che ha provocato limiti nell'attività agonistica, mentre la problematica al piede sinistro, preesistente e spesso tollerata, verrà affrontata definitivamente per evitare ulteriori stop nel futuro.

