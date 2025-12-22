Infortunio Nico Gonzalez | l’esito degli esami per l’argentino Brutte notizie per l’ex Juventus svelate le sue condizioni

Infortunio Nico Gonzalez: ecco l’esito degli esami per l’argentino ex Juventus, arrivano brutte notizie. Le sue condizioni. L’infortunio occorso a Nico Gonzalez durante la sfida di Liga contro il Girona non è solo una pessima notizia per l’Atletico Madrid, ma fa scattare un campanello d’allarme anche a Torino, sponda bianconera. L’esterno offensivo argentino, arrivato in Spagna in prestito dalla Juventus per rilanciarsi dopo un’annata in chiaroscuro, è stato costretto al cambio a inizio gara. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano spagnolo Marca, gli esami hanno confermato i timori della vigilia: si tratta di una lesione muscolare alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

