Infortunio Fullkrug tegola Milan | i tempi di recupero

Il Milan ha subito una battuta d’arresto con l'infortunio di Niclas Fullkrug, che si è rotto un dito del piede. La squadra dovrà affrontare un periodo di recupero e adattarsi senza il suo attaccante, con tempi di recupero ancora da definire. Questa tegola potrebbe influire sugli impegni futuri dei rossoneri, richiedendo valutazioni e strategie alternative.

Brutte notizie per il Milan per quello che riguarda Niclas Fullkrug con il centravanti rossonero che si è infortunato con un dito del piede rotto. Dopo sole due presenze con la maglia del Milan Niclas Fullkrug si è infortunato e ne avrà per diverso tempo. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del proprio attaccante per diverse settimane. Infortunio per Fullkrug, i tempi di recupero (Ansa Foto) – calciomercato.it Una vera e propria tegola per i rossoneri che dovranno fare a meno del centravanti tedesco almeno per un mese. Una notizia che andrà a cambiare anche quello che è il mercato del Milan con il club che bloccherà la cessione di Nkunku, finito nel mirino del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recupero Leggi anche: Infortunio Anguissa, tegola per il Napoli: i tempi di recupero Leggi anche: Zambo Anguissa: l'infortunio è grave. Tegola sul Napoli: i possibili tempi di recupero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MN - Infortunio per Fullkrug in allenamento: rottura del dito del piede - Tegola incredibile per il Milan e per il tecnico Massimiliano Allegri: come appreso dalla redazione di MilanNews. milannews.it

MN - Infortunio per Fullkrug: rottura del dito del piede - Tegola incredibile per il Milan e per il tecnico Massimiliano Allegri: come appreso dalla redazione di MilanNews. milannews.it

Milan, tegola per Allegri: il giocatore rischia un mese di stop! - Brutte notizie per Massimiliano Allegri e per il Milan, che arrivano direttamente dal reparto che forse al momento è quello più in difficoltà. spaziomilan.it

Tegola #ACMilan: infortunio in allenamento per #Fullkrug. Si teme lesione del dito del piede e conseguente stop di almeno un mese x.com

"Al #Milan mancava un attaccante con queste caratteristiche dopo l’infortunio di #Gimenez. Siamo stati bravi a inserire #Fullkrug, porta tanta fisicità e presenza: siamo sorpresi della sua forma, ci aiuterà. #Nkunku Mai messo in discussione, ci crediamo". I - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.