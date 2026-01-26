L’infortunio di Milinkovic Savic si aggiunge alle difficoltà del Napoli, confermando un periodo complicato per la rosa. Dopo l’intervento di Neres, il club dovrà gestire le assenze e i tempi di recupero, che incidono sulla continuità della squadra. In questa nota, analizziamo l’esito degli esami e le possibili ripercussioni sul rendimento del team nel prossimo futuro.

Non c'è pace in casa Napoli sotto il punto di vista degli infortuni. David Neres si è operato nella giornata di oggi per un problema al tendine della caviglia sinistra, la sua assenza verosimilmente durerà almeno per un paio di mesi. Oltre al brasiliano, però, c'è anche un altro infortunio emerso proprio nelle ultime ore. Infortunio Milinkovic-Savic: diagnosi e annuncio della SSC Napoli. Anche Vanja Milinkovic-Savic è stato vittima di un infortunio negli scorsi giorni ed in queste ore sono arrivati gli esiti degli esami, come rivelato anche dalla SSC Napoli attraverso il sito ufficiale "Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Infortunio Napoli, un'altra tegola: l'esito degli esami per Milinkovic Savic e i tempi di recupero

Calhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l’entità del problema.

