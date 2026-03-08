Lazio stagione finita per Provedel | grande chance per il giovane Motta! Ecco chi è

La Lazio ha annunciato che la stagione di Provedel è terminata a causa di un infortunio, lasciando il ruolo di portiere titolare vacante. Al suo posto, prenderà il suo posto il giovane portiere classe 2005, Motta, che avrà l’opportunità di esordire in prima squadra. Motta è un portiere emergente che si prepara a confrontarsi con questa nuova responsabilità.

