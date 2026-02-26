Grave infortunio agricolo in mattinata uomo travolto da un trattore

E' stato proprio l'uomo, residente poco distante, a chiamare i soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima Grave infortunio agricolo nella mattinata di giovedì, intorno alle 10, a San Pietro in Vincoli. Un uomo, sulla settantina, stava lavorando intorno al proprio trattore in via Senna quando per cause ancora poco chiare è stato travolto dal mezzo. E' stato proprio l'uomo, residente nei pressi del luogo dell'incidente, a chiamare i soccorsi. I Vigili del fuoco di Ravenna, intervenuti con una squadra e l'autogru, hanno estratto il malcapitato per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità: l'uomo è comunque rimasto sempre cosciente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

