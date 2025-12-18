Pandemia di influenza aviaria H5N1 la previsione degli scienziati su dove e come può scoppiare

Gli scienziati sono sempre più preoccupati per la minaccia della pandemia di influenza aviaria H5N1, considerata ormai inevitabile nel prossimo futuro. Un recente studio condotto in India ha identificato possibili scenari e località a rischio, fornendo preziose indicazioni su come e dove potrebbe scoppiare questa emergenza globale. La conoscenza di questi dati è fondamentale per prepararsi e contenere la diffusione del virus.

Per diversi esperti una pandemia di influenza aviaria H5N1 è solo questione di tempo. Un nuovo studio condotto in India ha previsto come e dove potrebbe innescarsi la miccia in grado di farla scoppiare.

