Allarme infertilità a Salerno un check-up gratuito di coppia per la Festa della Donna

A Salerno, in occasione della Festa della Donna, sarà offerto un check-up gratuito di coppia per sensibilizzare sull'infertilità, che negli ultimi anni ha registrato un aumento superiore al 15%. L'iniziativa coinvolge medici specializzati e si svolge in una struttura dedicata, con l’obiettivo di offrire un primo screening e supporto alle coppie interessate. L’evento si svolge in una data precisa, con orari e modalità di prenotazione specificate.

L'infertilità di coppia è un fenomeno in costante e preoccupante aumento, con una crescita che ha superato il 15% negli ultimi anni. Per rispondere a questa emergenza, in occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo la città di Salerno ospiterà una giornata di prevenzione speciale: un.