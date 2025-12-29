La rivincita di Infantino per il Mondiale 150 milioni di richieste dei biglietti

L'assegnazione dei biglietti per il Mondiale ha suscitato grande interesse, con oltre 150 milioni di richieste. Nonostante i prezzi elevati, anche il biglietto più economico, pari a 3.500 euro, testimonia la forte domanda. Questo scenario evidenzia come il mercato sia disposto ad accettare tariffe elevate, confermando l'importanza e l'attrattiva dell'evento a livello globale.

Infantino e i biglietti per il Mondiale 2026: "In 15 giorni abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste" - Il presidente della FIFA fa l'annuncio ai World Sport Summit di Dubai e spiega: "Dimostrazione potente della competizione" ... tuttosport.com

Mondiale Club: Infantino, "E' iniziata l'età dell'oro per club" - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato trionfante la Coppa del Mondo dei Club "la competizione di club di maggior successo al mondo" alla vigilia della finale tra Paris Saint ... ansa.it

TUTTI I GIRONI DEL PROSSIMO MONDIALE La prima coppa del mondo a 48 squadre, voluta fortemente dal presidente Infantino: ecco tutti i gironi sorteggiati Dovesse superare i playoff di marzo, l’Italia andrebbe nel girone B con Canada, Qatar e Sviz - facebook.com facebook

