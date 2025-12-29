La rivincita di Infantino per il Mondiale 150 milioni di richieste dei biglietti
L'assegnazione dei biglietti per il Mondiale ha suscitato grande interesse, con oltre 150 milioni di richieste. Nonostante i prezzi elevati, anche il biglietto più economico, pari a 3.500 euro, testimonia la forte domanda. Questo scenario evidenzia come il mercato sia disposto ad accettare tariffe elevate, confermando l'importanza e l'attrattiva dell'evento a livello globale.
Il biglietto più economico per la finale del mondiale costa 3500 euro? Pazienza. Se c’è un mercato significa che si è disposti a pagare tanto. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha difeso il costo dei biglietti per la Coppa del Mondo affermando che riflettono la domanda “assolutamente folle” del pubblico per il torneo della prossima estate. Ne scrive la Bbc I biglietti per la fase a gironi costano fino a tre volte di più rispetto a quelli per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, mentre il biglietto più economico per la finale nel New Jersey costa £ 3.119 (3500 euro). Ma Infantino sostiene che il livello della domanda supera di gran lunga l’offerta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
