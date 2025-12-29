Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha sottolineato l’importanza dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti dei Mondiali, evidenziando come queste entrate siano fondamentali per sostenere lo sviluppo del calcio in 150 paesi. Questa dichiarazione mette in luce il ruolo economico degli eventi mondiali nel promuovere il calcio a livello globale e garantire risorse per le federazioni nazionali.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato che i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti dei Mondiali sono necessari per sostenere il calcio in 150 paesi. La Fifa ha ricevuto molte critiche dopo aver annunciato i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026, i più alti mai registrati nella storia del torneo. Il gruppo di tifosi Football Supporters Europe ha definito questi costi “esagerati” e un “colpo duro alla tradizione della Coppa del Mondo.” A seguito delle proteste per i prezzi, soprattutto quelli destinati ai tifosi delle squadre partecipanti, la Fifa ha risposto introducendo una nuova fascia di biglietti a prezzo ridotto: circa 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro biglietti Mondiali, Infantino: «Senza quei soldi non ci sarebbe un mondiale per 150 paesi»

Il caro biglietti non c'è solo al Mondiale, lo sport sta diventando ovunque d'élite e i “tifosi” restano tagliati fuori (Financial Times).

