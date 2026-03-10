Indispensabile un sostegno concreto alle persone con disabilità

La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 5,8 milioni di euro destinato all’iniziativa “Avviso pubblico per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità”. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alle persone con disabilità attraverso progetti e interventi mirati.

Regione Lombardia finanzia il progetto promosso dal Consorzio Consolida con un contributo di 300mila euro. Mauro Piazza: "Opportunità concreta per il nostro territorio" Lo stanziamento complessivo del bando raggiunge così 20,8 milioni di euro, permettendo di finanziare tutti i 76 progetti ammessi su tutto il territorio lombardo. Tra i progetti finanziati, anche il territorio di Lecco sarà protagonista grazie all'iniziativa "Indispensabile", promossa dal Consorzio Consolida Cooperativa Sociale, che riceverà 300mila euro di finanziamento. "Questo finanziamento rappresenta un'opportunità concreta per le persone con disabilità del nostro...