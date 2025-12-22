Winter Park apertura gratuita e riservata alle persone con disabilità
Martedì 30 dicembre il Winter Park apre gratuitamente ed esclusivamente alle persone con disabilità. Dalle 10 alle 12,30, a ponte Parodi, tutte le attrazioni saranno riservate a loro e ai rispettivi accompagnatori, per una mattinata pensata per vivere il luna park in tranquillità e sicurezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
