Indian Wells Vavassori-Erler volano ai quarti | ‘vendetta’ per Sinner

Vavassori ed Erler hanno vinto oggi nel torneo di Indian Wells e si sono qualificati per i quarti di finale nel doppio maschile. La coppia ha battuto gli avversari e continua la corsa nel torneo, portando avanti la sfida con determinazione. La loro vittoria rappresenta un passaggio importante nel percorso di questa competizione.

La coppia formata da Vavassori e Erler va avanti a Indian Wells nel doppio maschile: con la vittoria di oggi, sono qualificati per i quarti di finale Oltre ogni limite. Andrea Vavassori conferma di essere un ottimo giocatore di doppio e lo sta dimostrando nel percorso a Indian Wells, in cui si sta imponendo come protagonista insieme all’austriaco Alexander Erler. Dopo essere arrivati senza grandi problemi agli ottavi di finale, si sono ben comportati anche oggi, vincendo in due set e strappando la qualificazione per i quarti. Ora il gioco si fa duro, ma loro hanno dimostrato di avere un’ottima alchimia e poter reggere la pressione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

