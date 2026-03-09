All’ATP Indian Wells 2026, Andrea Vavassori si è qualificato per gli ottavi di finale in doppio insieme all’austriaco Alexander Erler. La coppia ha superato con successo il turno precedente, portando avanti la loro sfida nel torneo. La partita si è svolta sul campo principale e ha visto i due giocatori affrontare avversari di rilievo. Ora si preparano per il prossimo incontro.

Andrea Vavassori, assieme all’ austriaco Alexander Erler, approda agli ottavi di finale del torneo di doppio dell’ ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia, in tabellone come alternate, supera il britannico Luke Johnson ed il polacco Jan Zielinski, accreditati dell’ ottava testa di serie, sconfitti in rimonta con lo score di 6-7 (5) 7-5 10-8 dopo un’ora e 52 minuti di gioco. Al prossimo turno la sfida sarà contro gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni. Nel primo set i servizi sono dominanti fino all’undicesimo game, quando invece Erler e Vavassori vanno sotto 15-40: l’azzurro e l’austriaco annullano tre palle break consecutive, salvandosi al deciding point. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Indian Wells 2026, Andrea Vavassori avanza agli ottavi in doppio in coppia con Alexander Erler

