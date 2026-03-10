Indian Wells | Errani e Vavassori sfidano il tabellone

A Indian Wells 2026, la coppia italiana composta da Errani e Vavassori si prepara a sfidare il tabellone del doppio misto, che si sta formando con diverse coppie. Sullo sfondo, si nota anche l’interesse verso altri nomi come Cobolli, mentre le partite si avvicinano e le squadre si fanno strada nel torneo. La competizione promette di essere ricca di incontri interessanti.

Il tabellone del doppio misto a Indian Wells 2026 si sta delineando con una miscela unica di tradizione e novità, dove l'Italia punta sulla coppia ErraniVavassori mentre emergono nomi come Cobolli. La competizione vedrà al via anche il ritorno in campo di Venus Williams e la riformazione di coppie storiche come Sakkari-Tsitsipas. In questo torneo di livello Masters 1000 e WTA 1000, la specialità del doppio misto assume un ruolo centrale, offrendo uno spettacolo che mescola affinità consolidate e esperimenti audaci. Le fonti indicano chiaramente che la realtà italiana è rappresentata da Sara Errani e Andrea Vavassori, una formazione già vincente a New York e Parigi.