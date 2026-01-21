Sara Errani e Andrea Vavassori rappresentano l’Italia nel doppio misto agli Australian Open 2026. La coppia, prima nel seeding, affronterà un esordio impegnativo nel torneo che comincerà nella notte italiana. Di seguito, si trovano il tabellone e gli avversari, offrendo un’analisi delle sfide che attendono i due tennisti italiani.

Inizierà nel corso della prossima notte italiana il torneo di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis: l’Italia sarà rappresentata dalla coppia numero 1 del seeding, formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori. Sorteggio ostico per gli azzurri, che all’ esordio saranno opposti alla tedesca Laura Siegemund ed al transalpino Edouard Roger-Vasselin. Ancora più duro, però, si preannuncia l’eventuale secondo turno, nel quale gli italiani potrebbero affrontare i campioni in carica, gli australiani Olivia Gadecki e John Peers, in tabellone con una wild card. L’ipotetico quarto di finale potrebbe opporre Errani e Vavassori alla coppia numero 5 del seeding, composta dalla serba Aleksandra Krunic e dal croato Mate Pavic, mentre sono inseriti nella parte alta del tabellone anche la statunitense Taylor Townsend ed il croato Nikola Mektic, (coppia numero 4), possibili avversari degli azzurri in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro

Errani/Paolini iniziano in scioltezza: comodo esordio in doppio agli Australian Open 2026Sara Errani e Jasmine Paolini hanno iniziato con una vittoria il loro percorso agli Australian Open 2026, superando agevolmente le avversarie britannica Maia Lumsden e cinese Tang Qianhui in due set.

Australian Open 2026, il tabellone di Errani/Paolini nel doppio femminileAll'Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno il torneo di doppio femminile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duroInizierà nel corso della prossima notte italiana il torneo di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis: l'Italia sarà rappresentata dalla coppia ... oasport.it

Australian Open, doppio: Bolelli/Vavassori contro Ho/Jebens, esordio agevole per Errani/PaoliniTennis - Italiani | In campo nei due tabelloni di doppio anche Luciano Darderi, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto ... ubitennis.com

AUSOPEN26: Errani e Vavassori ripartono da n1 Dopo un 2025 da favola con i trionfi al Roland Garros e agli US Open, la coppia mista d'oro del tennis italiano torna in campo per il primo Slam del 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori si presentano ag facebook