Errani Vavassori-Krawczyk Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e streaming

La terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti ai BNP Paribas Open 2026 di tennis si svolgerà questa sera ad Indian Wells, in California. La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, detentrice del titolo, prenderà parte alla competizione. La partita sarà trasmessa in televisione e disponibile in streaming.

La terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, si aprirà questa sera ad Indian Wells, in California (Stati Uniti): sarà al via la coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori. Nella giornata di martedì 10 marzo, per il primo turno del tabellone di doppio misto, la coppia italiana, accreditata della quarta testa di serie, affronterà la coppia composta dalla statunitense Desirae Krawczyk e dal britannico Neal Skupski. L’incontro di doppio misto sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 21.00 italiane, sullo Stadium 6, e si giocherà dopo un congruo riposo concesso a Vavassori, impegnato anche nel doppio maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

