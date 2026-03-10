Indian Wells Alcaraz vola agli ottavi e… ‘sbotta’ | Contro di me giocano tutti come Federer

Carlos Alcaraz ha vinto contro Arthur Rinderknech a Indian Wells e si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 in California. Dopo la partita, il tennista ha commentato che molti avversari giocano contro di lui come se fosse Federer. La sfida si è conclusa con il successo di Alcaraz, che si prepara ora alla fase successiva del torneo.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech a Indian Wells e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 in California. Poi, dopo il match vinto in rimonta, commenta così la grande prestazione del suo avversario: "A volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno. Sembra proprio che tutti stiano giocando a un livello pazzesco. Non so se lo sto vivendo nel modo giusto, ho però la sensazione che succeda sempre contro di me. Se giocassero a quel livello in ogni partita, dovrebbero essere più in alto nel ranking. Mi preoccupa, quando gioco ci penso". Il fuoriclasse spagnolo, numero uno al mondo, ha aggiunto: "Tutto quello...