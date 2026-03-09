Jasmine Paolini ha raggiunto gli ottavi di finale al BNP Paribas Open di Indian Wells 2026, torneo WTA 1000 che si svolge per la terza volta nel 2026 ed è abbinato al primo ATP Masters 1000 dell’anno. La giocatrice italiana ha battuto in due set la tennista avversaria e si prepara ad affrontare il prossimo turno. La competizione si svolge con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari.

Jasmine Paolini centra gli ottavi a Indian Wells 2026, nel ‘BNP Paribas Open’, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’ Indian Wells Tennis Garden. L’azzurra ha superato al terzo turno 7-5, 5-7, 6-1 l’australiana Alja Tomljanovic, n.85 Wta. L’azzurra aveva vinto in due set l’unico precedente con la 32enne di origini croate (è nata a Zagabria), al secondo turno del Roland Garros 2025, sulla terra. La toscana se la vedrà agli ottavi contro la qualificata australiana Talia Gibson (110), che ha sorpreso 7-6(2), 4-6, 6-4 Clara Tauson (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paolini a Indian Wells 2026 batte Tomljanovic e vola agli ottavi

