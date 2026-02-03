L'abbonamento del bus non va e l'autista vuole fargli fare 13 km a piedi | Mio figlio come il bimbo di Belluno

Un ragazzo di 17 anni in Trentino rischia di dover fare a piedi 13 chilometri perché il suo abbonamento del bus non funziona. L’autista gli ha detto che non può salire e ora il ragazzo si trova a dover affrontare il lungo cammino. La storia ricorda quella di un bimbo nel Bellunese, che aveva già vissuto una situazione simile.

Dopo il caso del bimbo nel Bellunese, un 17enne in Trentino rischia di fare 13 km a piedi per problemi con l’abbonamento. La madre denuncia: "Era l'ultima corriera, che vergogna, dove siamo arrivati?".🔗 Leggi su Fanpage.it

L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per sei chilometri nella neve, da una località del Cadore fino a Belluno.

«Mio figlio 17enne come Riccardo, l'abbonamento del bus non andava e l'autista gli ha detto: 'Puoi fartela a piedi'»Sono passati pochi giorni dal caso del piccolo Riccardo, il bambino di 11 anni che aveva un biglietto non valido per l'autobus e che, dopo essere sceso dal mezzo, è stato ... leggo.it

Autista del bus Salvatore Russotto incontra la madre del bimbo lasciato a piedi, non sta percependo stipendioSalvatore Russotto, l'autista del bus che ha lasciato a piedi il bimbo tra freddo e neve, ha incontrato la madre dell'undicenne: il racconto. virgilio.it

