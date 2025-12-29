Lautaro Martinez si conferma un protagonista nei confronti con l’Atalanta, con numeri che evidenziano il suo ruolo cruciale nei successi recenti dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue prestazioni contro la Dea sono diventate un elemento distintivo, sottolineando l’importanza del suo contributo in queste sfide. Un dato che conferma come il suo rendimento sia fondamentale per le sorti delle partite contro l’Atalanta.

Inter, Lautaro Martinez devastante contro l’Atalanta: i dati confermano perché è l’incubo della Dea. I numeri Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il feeling tra Lautaro Martinez e le sfide contro l’Atalanta è diventato un elemento chiave nei successi recenti dell’Inter. Il capitano nerazzurro, leader tecnico e realizzatore implacabile nello scacchiere di Cristian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionanti

Leggi anche: Atalanta Inter, Lautaro incubo nero per la Dea: numeri da leader e una tradizione tutta nerazzurra

Leggi anche: Lautaro Martinez è l’ammazza Dea: i dati da quando è all’Inter sono pazzeschi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incubo rigori senza fine per l'Inter: una sola vittoria dal 2017 e troppe ferite aperte; Maduro e i 15mila guerriglieri: incubo rosso, cosa può accadere | .it; Atalanta-Inter, le pagelle: Djimsiti da incubo, Lautaro decisivo; Atalanta Inter Lautaro incubo nero per la Dea | numeri da leader e una tradizione tutta nerazzurra.

Calhanoglu distrugge Lautaro Martinez: “Il vero leader non cerca un colpevole quando è facile” - Hakan Calhanoglu ha letto e ascoltato tutto poi ha risposto con altrettanta durezza su Instagram a chi lo ha messo sul banco degli imputati. fanpage.it

Calhanoglu risponde a Lautaro Martinez e Marotta: «Un vero leader non cerca colpevoli. Il rispetto non può essere a senso unico» - Dopo l'eliminazione con la Fluminense nel Mondiale per Club, è scoppiato il caso Calhanoglu. ilmattino.it

Lautaro e l'Atalanta, un feeling speciale: i numeri. Il 10 è on fire: nel mirino due record speciali - Domani Lautaro Martinez cercherà di lasciare il segno anche nell'ultima partita del suo 2025. msn.com