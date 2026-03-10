Incontro tra Libera Avellino e l' IC Aurigemma | i bambini smontano la mafia pezzo per pezzo

Un pomeriggio in provincia di Avellino, le classi medie dell’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte Irpino hanno partecipato a un incontro con rappresentanti di Libera Avellino. I bambini hanno affrontato il tema della lotta alla mafia, analizzando e smontando i meccanismi delle organizzazioni criminali attraverso un percorso di approfondimento e confronto diretto. È il terzo appuntamento di questa iniziativa.

Terzo incontro. Libera Avellino, le classi medie dell' Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte Irpino, un pomeriggio in provincia. Non un convegno, non una cerimonia. Un pomeriggio in cui dei ragazzi si sono seduti e hanno iniziato a immaginare cosa ci puoi fare, in uno spazio tolto alla camorra. I fogli — ancora incompleti, ancora vivi — sono lì a dirlo senza bisogno di altro. Prima di chiudere, i lavori hanno preso un nome. Anzi, tre. Pasquale Campanello. Nunziante Scibelli. Dodò Gabriele. Storie che hanno bussato dentro a queste classi più delle altre. I ragazzi le hanno scelte, le hanno tenute. Hanno capito che un bene confiscato non è un palazzo vuoto — è una risposta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

