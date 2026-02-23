Inchiesta odiosa sull’agente | la difesa social d’ufficio di Salvini smontata pezzo per pezzo dall’indagine su Rogoredo

L’intervento pubblico di un politico deriva dal fatto che un agente di polizia è al centro di un’inchiesta. La sua dichiarazione di sostegno, fatta in appena mezz’ora, ha suscitato molte reazioni sui social. L’indagine coinvolge questioni di condotta e responsabilità all’interno della questura di Rogoredo. Gli investigatori hanno analizzato dettagliatamente le accuse e le prove raccolte. La vicenda continua ad attirare l’attenzione di molti cittadini e operatori dell’ordine.

Gli era stata sufficiente mezz’ora per prendere posizione: “Sto con il poliziotto, senza se e senza ma”. Quindi tre giorni dopo, di fronte agli accertamenti della magistratura, aveva definito l’inchiesta “veramente ingenerosa, gratuita”. L’iscrizione del poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario, argomentava, era “veramente eccessiva” e lui si definiva dispiaciuto perché “quel pubblico ministero”, cioè il magistrato Giovanni Tarzia, avesse aperto un “fascicolo odioso” come se “quell’agente avesse sparato per uccidere”. Era il 29 gennaio e Matteo Salvini non aveva alcun dubbio. Zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo.

