Roma Gasperini fissa la linea sul mercato | Crescere pezzo per pezzo

Gian Piero Gasperini ha illustrato in conferenza stampa la strategia della Roma per il mercato di gennaio, sottolineando un approccio graduale e mirato. Il tecnico ha evidenziato l'importanza di crescere passo dopo passo, senza cercare soluzioni immediate o effetti speciali, mantenendo un equilibrio tra le aspettative e le possibilità del club. Un orientamento che riflette la volontà di rafforzare la squadra con misura e attenzione.

Il mercato di gennaio, per la Roma, non sarà una corsa agli effetti speciali. A chiarirlo è stato Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha scelto parole misurate ma dense di significato, tracciando una rotta precisa su aspettative, limiti e ambizioni del club. Nessuna promessa di spese folli, nessun nome buttato lì per alimentare il rumore. La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia tenere il discorso su un piano strutturale, più che emergenziale. "I soldi aiutano, ma non bastano". Alla domanda su eventuali investimenti importanti e su possibili ex giocatori dell'Atalanta da portare a Roma, Gasperini ha frenato subito.

