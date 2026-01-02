Roma Gasperini fissa la linea sul mercato | Crescere pezzo per pezzo

Da sololaroma.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini ha illustrato in conferenza stampa la strategia della Roma per il mercato di gennaio, sottolineando un approccio graduale e mirato. Il tecnico ha evidenziato l'importanza di crescere passo dopo passo, senza cercare soluzioni immediate o effetti speciali, mantenendo un equilibrio tra le aspettative e le possibilità del club. Un orientamento che riflette la volontà di rafforzare la squadra con misura e attenzione.

Il mercato di gennaio, per la Roma, non sarà una corsa agli effetti speciali. A chiarirlo è stato Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha scelto parole misurate ma dense di significato, tracciando una rotta precisa su aspettative, limiti e ambizioni del club. Nessuna promessa di spese folli, nessun nome buttato lì per alimentare il rumore. La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia tenere il discorso su un piano strutturale, più che emergenziale. “I soldi aiutano, ma non bastano”. Alla domanda su eventuali investimenti importanti e su possibili ex giocatori dell’Atalanta da portare a Roma, Gasperini ha frenato subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma gasperini fissa la linea sul mercato crescere pezzo per pezzo

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini fissa la linea sul mercato: “Crescere pezzo per pezzo”

Leggi anche: Sicurezza a Faenza, Liverani (Area Liberale): “La città non può essere abbandonata pezzo dopo pezzo”

Leggi anche: Il video dell'auto imbottita di droga a Catania, agenti la smontano pezzo a pezzo: arrestata 50enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecco come ti farò giocare..., così Gasp ha convinto Zirkzee. La Roma lo aspetta a metà gennaio; Il ritorno di Gasperini a Bergamo: sfida per la prima volta l'Atalanta da ex dopo aver fatto la storia; Amaro ritorno di De Rossi a Roma, Gasperini non ha pietà del Genoa che dura solo un tempo: finisce 3-1, Ekhator salva l'onore; Gasperini e le manovre in attacco: come cambierebbe la Roma con Zirkzee e Raspadori.

roma gasperini fissa lineaRoma su Raspadori: l’Atletico Madrid fissa il prezzo per gennaio - L’Atletico Madrid apre solo a offerte da 22 milioni per l’ex Napoli. europacalcio.it

Roma, Gasperini chiede rinforzi per poter competere a tutti i livelli: dalla scalata in Coppa alla zona Champions in campionato - È la fortuna e il valore aggiunto della Roma avere un allenatore che non si accontenta mai. ilmessaggero.it

Roma e Gasperini, l'idea piace a Zirkzee: Massara accelera sul mercato - La Roma accelera sul mercato in cerca di un centravanti che possa finalmente sbloccare l’attacco e restituire serenità a Gasperini e ai tifosi. corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.