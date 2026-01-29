Al Sant’Orsola una Tac pensata per i bambini L’esame non fa più paura

Al Sant’Orsola, i bambini ora possono affrontare la Tac senza paura. L’ospedale ha creato un ambiente più amichevole, con un approccio che rende l’esame meno stressante. I piccoli si divertono con giochi e storie, come un viaggio nello spazio con Robert l’astronauta o un giro in mongolfiera, per distrarsi e sentirsi più tranquilli. Anche l’ultimo video dello youtuber preferito aiuta a rendere l’attesa più leggera.

Un viaggio nello spazio insieme a Robert l’astronauta, un giro in mongolfiera oppure l’ultimo video dello youtuber preferito. Sono solo alcune delle immagini che accompagneranno i piccoli pazienti all’interno della nuova Risonanza magnetica pediatrica del Sant’Orsola, la prima sul territorio a essere realizzata su misura di bambino. L’apparecchio è stato inaugurato nelle settimane scorse alla presenza delle istituzioni e dei vertici della sanità bolognese. La nuova risonanza pediatrica è frutto di un investimento di oltre due milioni di euro, in parte sostenuto da fondi regionali e in parte derivante da un importante lascito privato donato alla Neuropsichiatria Infantile del Policlinico, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Fanep.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Approfondimenti su SantOrsola Hospital Un esame che non fa paura: al Sant’Orsola la prima risonanza pediatrica di Bologna | FOTO Bambini al centro. Una guardia medica pensata per loro La tutela della salute dei bambini è una priorità per la nostra comunità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su SantOrsola Hospital Argomenti discussi: Musica e sorrisi nei reparti pediatrici del Policlinico di Sant'Orsola; Romeo nato senza una parte d’esofago operato dopo due giorni. Chirurghi commossi: Ce l’ha fatta; Il trapianto di microbiota nella cura delle malattie: la ricerca del Policlinico IRCCS Sant’Orsola di Bologna; Musica per la Pace, musica per la cura. Torna la rassegna di Musica Insieme in Ateneo — Italiano. Al Policlinico Sant’Orsola doppio trapianto grazie a una donazione a cuore fermoÈ la diciottesima donazione in regione dal 2016, la quarta nel Policlinico di Bologna. Un traguardo reso possibile dal lavoro di squadra e dall’utilizzo di strumenti all’avanguardia. Il fegato del ... quotidianosanita.it Al Sant'Orsola di Bologna una risonanza magnetica a misura di bambiniPotrà fare 1.500 esami all'anno e sarà a misura di bambino tra le avventure sull'isola del tesoro, il volo di un astronauta, un giro in mongolfiera oppure un salto in America del Sud. Ma, volendo, ... ansa.it Al Policlinico Sant’Orsola di Bologna un neonato è stato operato a soli due giorni di vita per una grave malformazione congenita dell’esofago. L’intervento, ad altissima complessità, è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia pediatrica diretta dal professor Marce - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.