Trump si appisola di nuovo in pubblico | una bambina lo scopre e fa la spia alla mamma

Durante un evento pubblico, Donald Trump si è nuovamente addormentato, attirando l’attenzione di una bambina che ha poi riferito l’accaduto alla madre. Questa scena si inserisce in un contesto di attenzione crescente sui comportamenti dei leader statunitensi, con particolare riferimento all’età e alla capacità di mantenere l’attenzione durante le apparizioni pubbliche. L’episodio solleva riflessioni sulla percezione pubblica e le dinamiche della comunicazione politica.

Roma, 15 gennaio 2026 – Trump come “sleepy Joe”. Potremmo definirla la persecuzione del pisolino dei presidenti Usa se non fosse che l’età anagrafica (82 anni Joe Biden, 79 l’attuale presidente) giustifica gli imbarazzanti atteggiamenti di Biden prima e del tycoon adesso. The Donald è stato infatti pizzicato, per la terza volta (la prima nel 2026), mentre era appisolato durante un’occasione pubblica nello Studio Ovale, per di più davanti alle telecamere, che non hanno mancato di riprendere e rilanciare la pennichella del presidente. Trump si addormenta davanti alle telecamere, bambina se ne accorge e fa la spia Ma prima ancora dei media, ad accorgersi che il numero uno della Casa Bianca dormiva è stata una bambina che, esterrefatta, lo ha fatto notare alla mamma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

