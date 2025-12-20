I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale e Distaccamento Volontari di Sansepolcro, sono intervenuti nel Comune di Anghiari, in località Le Ville, per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 73. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente su un fianco. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi ed è stato preso in carico dal personale di un’ambulanza dell’Emergenza Sanitaria giunta sul posto. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a GPL, in attesa del soccorso meccanico e dei rilievi di legge. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un ferito

Leggi anche: Si ribalta nel fuori strada con l’auto ad Anghiari sulla Senese Aretina

Leggi anche: Camaiore, incidente stradale: auto si ribalta, conducente ferito. Ricoverato al Versilia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Travolta da un'auto ad Arezzo: finisce in ospedale; Investita da un’auto in via Baldaccio d’Anghiari: 77enne trasportata in ospedale; Arezzo: investita in via Baldaccio D’Anghiari, 77enne portata in codice 2 al San Donato; Incidente sul lavoro a Rassina, giovane ricoverato a Careggi.

Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne - Prima un botto fortissimo, poi il rumore delle sirene di ambulanze e camionette dei vigili del fuoco, infine il frastuono dell'elisoccorso che atterra in mezzo ... ilgazzettino.it