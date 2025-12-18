Incidente sulla Pontina | morto un uomo in bicicletta travolto da un' auto

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Pontina, coinvolgendo un uomo in bicicletta travolto da un'auto. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, ma la drammatica collisione ha portato alla perdita della vita del ciclista. L'evento ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra gli abitanti della zona.

© Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina: morto un uomo in bicicletta travolto da un'auto Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, lungo la Pontina. Il sinistro è verificato sulla corsia in direzione Roma, all'altezza del chilometro 91,400. nel territorio di Sabaudia. La vittima è un ciclista, probabilmente di.

Incidente sulla Pontina: scontro tra quattro camion, strada chiusa e traffico in tilt - La strada statale 148 Pontina è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione Roma, all’altezza del chilometro 23, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella zona di Castel Romano. fanpage.it

Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave - Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare, i vigili del fuoco e i medici del 118 ... romatoday.it

Ogni volta che succede un incidente sulla Pontina è sempre la stessa storia: se ci sono dei bilici coinvolti, la colpa è automaticamente “dei camionisti che corrono, che stanno a destra e a sinistra, che non rispettano nessuno”. Commenti a raffica, sentenze sen - facebook.com facebook

#incidente è un evento inatteso, sulla #pontina è una costante per la conformazione della strada e la velocità incosciente degli automobilisti x.com

