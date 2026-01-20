Un grave incidente frontale si è verificato questa sera a Filottrano, lungo via Circonvallazione II Giugno, tra Osimo e Filottrano. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di un uomo di 60 anni. Le autorità sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Filottrano, 20 gennaio 2026 – Un tragico incidente si è verificato stasera a Montoro, lungo via Circonvallazione II Giugno, tra Osimo e Filottrano. È successo attorno alle 19.45. Stando alle prime informazioni pervenute in questi momenti difficilissimi, nello schianto avvenuto in maniera frontale tra due auto ha perso la vita un 60enne. L’uomo è stato rianimato sul posto ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita prima del tentativo di trasportalo in ospedale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, i carabinieri della compagnia osimana e tre ambulanze tra cui l’infermieristica di Filottrano e l’automedica del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente frontale a Filottrano: morto un uomo di 60 anni

Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto un uomo di 31 anni e due persone feriteUn grave incidente si è verificato oggi a Volpiano, lungo corso Europa, intorno alle 18:40.

Incidente tra scooter e auto a Secondigliano, morto un uomo di 60 anniUn incidente tra scooter e auto si è verificato domenica nel quartiere di Secondigliano, Napoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Scontro frontale tra due auto su SS18 alla Marinella, muore anziano; Tragico incidente sulla 275, scontro frontale tra auto. Muore un insegnante; Serata drammatica a Lamezia: un morto nello scontro frontale a Marinella; Tragico scontro frontale sulla Statale 18 alla Marinella: perde la vita un 71enne cosentino.

Tragico incidente sulla Statale 129: muore un uomo di 78 anni, tre feritiIncidente frontale sulla Statale 129 tra Orotelli e S’Iffurcau: un uomo di 78 anni muore, tre feriti estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in ospedale. notizie.it

Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto Lin Zhi a 31 anni e due persone feriteTragico incidente stradale oggi, 6 gennaio, a Volpiano. Intorno alle 18,40, due auto si sono scontrate frontalmente in corso Europa, all’altezza del deposito Eni. torinotoday.it

Alzato il livello di sicurezza dopo l'ultimo tragico incidente - facebook.com facebook

Il SG @alain_berset profondamente addolorato per il tragico incidente ferroviario avvenuto in #Andalusia (Spagna): "I miei pensieri alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari, così come a tutte le persone colpite da questa dolorosa tragedia". x.com