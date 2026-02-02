Genova scontro tra un monopattino e un suv sul lungomare due ragazzi di 19 anni finiscono all' ospedale indenne una bambina

Questa mattina a Genova, un incidente ha coinvolto un monopattino e un suv in corso Italia. Due ragazzi di 19 anni sono finiti all'ospedale, ma fortunatamente sono usciti senza gravi ferite. La bambina che si trovava sul monopattino è rimasta indenne. Dai danni sulla vettura, sembra che il monopattino viaggiasse a una velocità elevata. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia per ricostruire l’accaduto.

Due ragazzi di 19 anni sono rimasti feriti in modo lieve in un incidente avvenuto intorno alle 17.30 di domenica 1 febbraio in corso Italia, a Genova, all'altezza dell'intersezione con via Mario Cappello. I due giovani, che viaggiavano su un monopattino, sono stati trasportati in ospedale. Per cause da accertare, il monopattino con i due ragazzi stava transitando sulla pista ciclabile in direzione centro quando si è scontrato con un Suv che stava svoltando verso la discesa che conduce al mare. Nell'impatto i due ragazzi hanno colpito violentemente la parte posteriore di una fiancata della vettura, sfondando anche il finestrino.

