Incidente a Arezzo oggi | pauroso scontro e sei feriti interviene l’elisoccorso

Oggi ad Arezzo si è verificato un grave incidente sulla Statale Senese Aretina alle 17. Sei persone sono rimaste ferite nello scontro tra due veicoli e sono state soccorse sul posto dall’elisoccorso. L’incidente ha causato temporanei disagi alla circolazione, con i soccorsi che sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Pauroso incidente intorno alle 17 di martedì 10 marzo sulla Statale Senese Aretina. Si sono scontrati due mezzi: un van con cinque persone a bordo e un’auto con a bordo una persona. L’impatto è stato molto violento. Le due vetture sono state sbalzate per diversi metri. E sono stati gli automobilisti di passaggio i primi a effettuare le chiamate di emergenza al 118. A intervenire l’automedica Arezzo, l’auto infermieristica Arezzo, la Misericordia Arezzo, due ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, la Misericordia di Terranuova Bracciolini, i vigili del fuoco di Arezzo, la polizia municipale di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1, che ha soccorso uno dei feriti, quello più grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

