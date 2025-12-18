Ronco Scrivia brucia auto ibrida nel garage di un condominio un anziano morto e tre persone intossicate

A Ronco Scrivia, un incendio in un garage condominiale ha provocato la morte di un anziano e l’intossicazione di altre tre persone. La vittima, 76 anni, era il proprietario dell’auto bruciata, e si trovava in un locale adiacente al box, forse nel tentativo di spegnere le fiamme. L’incidente solleva interrogativi sulle cause e sulla sicurezza di questi spazi condivisi.

La vittima aveva 76 anni ed era il proprietario della vettura distrutta dalle fiamme. Era in un locale adiacente al box: forse voleva spegnere l'incendio A Ronco Scrivia un uomo è morto nell'incendio di un'auto avvenuto all'interno di un box condominiale e tre persone sono rimaste intossicate.

