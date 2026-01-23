Scoppia un incendio in un garage di Trento | intossicate tre persone altre 20 sono state evacuate dal palazzo

Un incendio si è verificato in un garage a Trento, provocando l'intossicazione di tre persone e la evacuazione di venti residenti dell'edificio. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Le autorità stanno valutando le cause dell'incendio e le condizioni delle persone coinvolte.

