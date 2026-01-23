Scoppia un incendio in un garage di Trento | intossicate tre persone altre 20 sono state evacuate dal palazzo

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è verificato in un garage a Trento, provocando l'intossicazione di tre persone e la evacuazione di venti residenti dell'edificio. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Le autorità stanno valutando le cause dell'incendio e le condizioni delle persone coinvolte.

Tre persone sono rimaste intossicate e altre venti sono state evacuate a causa di un incendio scoppiato in un garage di Trento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: quattro abitazioni evacuate e tre persone intossicate

Polesine, scoppia un incendio a partire dal garage: due persone escono appena in tempoLunedì 19 gennaio, a Polesine Parmense, si è verificato un incendio che ha avuto origine nel garage di una casa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Scoppia un incendio alle porte di Bagheria, colonna di fumo visibile da lontano; Scoppia un incendio in ospedale a Milano: scatta l'evacuazione; Ruvo di Puglia, scoppia un incendio in un appartamento: una persona ustionata FOTO; Scoppia un incendio in un appartamento.

Scoppia un incendio a scuola: sul posto i vigili del fuocoIncendio all'Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, dove un quadro elettrico avrebbe all'improvviso preso fuoco. Subito l'attivazione del protocollo che ha permesso l'evacuazione della scuola e l'inter ... ciociariaoggi.it

scoppia un incendio inFiamme dal monopattino elettrico: scoppia un incendio in casa | FOTOIncendio a Vicenza in appartamento per un monopattino elettrico, intervento rapido dei vigili del fuoco senza feriti. nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.