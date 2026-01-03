Auto distrutta dalle fiamme intervengono i pompieri | danni anche a un' abitazione

Un incendio ha distrutto una Jeep Renegade in via Trinità a Buonabitacolo, causando danni anche a un’abitazione vicina. Intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incidente resta sotto indagine per accertare le cause dell’incendio.

Un'auto (Jeep Renegade) è andata distrutta dalle fiamme, ieri sera, in via Trinità a Buonabitacolo. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Danni anche a una abitazione. Sono in corso accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Auto distrutta dalle fiamme, intervengono i pompieri: danni anche a un'abitazione Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme a Sarno: intervengono i pompieri Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme. Intervengono i vigili del fuoco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Auto distrutta dalle fiamme, intervengono i pompieri: danni anche a un'abitazione; Revello: Auto in fiamme in pieno centro - Sul posto intervengono i Vigili del Fuoco; Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto; A4 Vicenza Ovest: VdF spegnono incendio autovettura GPL. Paura a Buonabitacolo: auto distrutta dalle fiamme, si indaga - Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Buonabitacolo, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Trinità. infocilento.it

Raffica di interventi nel Trevigiano: 18 solo a Capodanno, porticato devastato e auto distrutte - Incendio a Volpago del Montello nella notte di Capodanno: porticato distrutto, due auto bruciate e 18 interventi nel Trevigiano ... nordest24.it

Capodanno di fuoco a Coldrano: garage in fiamme, un’auto distrutta e tre feriti lievi - Un grave incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 1 gennaio, intorno alle 18. altoadige.it

BUONABITACOLO: AUTO DISTRUTTA DALLE FIAMME Questa sera a Buonabitacolo un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Trinità. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, è stata una Jeep Renegade parcheggiata a ridoss - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.