Incendio in un appartamento a Pastena | intervengono i pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, nel quartiere Pastena, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato in un appartamento. Le fiamme hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorritori, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi legate all'evento.

Intorno alle 15.30 la sala operativa è stata allertata per un rogo divampato probabilmente nel vano cucina di un appartamento in via Orazio Flacco Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, nel quartiere Pastena, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno di un'abitazione. Intorno alle 15.30 la sala operativa è stata allertata per un rogo divampato probabilmente nel vano cucina di un appartamento in via Orazio Flacco. I caschi rossi della sede centrale supportati da un'autoscala sono intervenuti prontamente utilizzando anche i presidi antincendio presenti all'interno del condominio. Estinte le fiamme che hanno comunque danneggiato l'appartamento, non si sono registrati fortunatamente feriti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ennesimo incendio auto notturno per le vie di Brindisi: intervengono i pompieri Incendio in un appartamento a Nocera Superiore: corrono i pompieriMomenti di tensione, questa sera, a Nocera Superiore, dove un incendio è scoppiato all'interno di un palazzo situato in via Nazionale, nei pressi... Tutti gli aggiornamenti su Incendio in un appartamento a Pastena.... Temi più discussi: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: morto un uomo di 76 anni; Incendio a Talenti, fiamme in un appartamento: un inquilino di 76 anni trovato morto; Roma, incendio in un appartamento a Casal de' Pazzi: morto un uomo di 76 anni; Vicenza, fiamme in camera da letto: domato principio d’incendio in un appartamento. Paura a Pastena: incendio divampa in un appartamento di via Orazio FlaccoIncendio in via Orazio Flacco a Salerno: i Vigili del Fuoco domano il rogo divampato in una cucina a Pastena. Nessun ferito, ingenti i danni all'abitazione ... infocilento.it In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate: soccorso il proprietarioPaura in un condominio per l’incendio di un monopattino elettrico. Erano da poco passate le 10 di oggi, sabato 7 marzo, in via Benedetto Croce a Limbiate, ... ilnotiziario.net Se i bambini fossero morti per avvelenamento da funghi o esalazioni da monossido di carbonio oppure incendio, cosa si sarebbe detto contro le istituzioni che, pur conoscendo la situazione in cui vivevano, non erano intervenute preventivamente E quando - x.com Non è esploso ma sono state trovate tracce di un principio di incendio. Indagini in corso sull'atto intimidatorio - facebook.com facebook