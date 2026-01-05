Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda

I giovani ricoverati al Niguarda a seguito dell’incendio di Crans Montana ricevono cure continue da parte del personale medico e infermieristico. Il team dell’ospedale lavora con attenzione e professionalità per garantire il miglior percorso di recupero possibile. La loro attenzione è rivolta sia alla stabilizzazione delle condizioni che al supporto durante il percorso di guarigione.

Non si ferma il lavoro di medici e infermieri del Niguarda impegnati a curare i feriti dell’incendio di Crans Montana. Nell’ospedale milanese ci sono 11 pazienti, la maggior parte di loro hanno tra i 15 e i 16 anni, fatta eccezione per due donne di 29 e 55 anni.L'estensione delle loro ustioni (di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

