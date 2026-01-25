Crans-Montana l' annuncio di Bertolaso | Due ragazzi dimessi da Niguarda

Da ilgiorno.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore al Welfare della regione Lombardia, Bertolaso, ha comunicato che due giovani feriti nell’incendio di Capodanno sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda. Dopo giorni di ricovero, sia i ragazzi che le loro famiglie esprimono soddisfazione per il decorso e la ripresa. L’evento si è svolto a Crans-Montana, in un contesto di attenzione sanitaria e di aggiornamenti sulla situazione dei feriti.

L'assessore al Welfare della giunta Fontana ha annunciato l'uscita di due feriti nel rogo di Capodanno dall'ospedale dove sono ricoverati da giorni: "Sono molto contenti, loro e i genitori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

crans montana l annuncio di bertolaso due ragazzi dimessi da niguarda

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, l'annuncio di Bertolaso: "Due ragazzi dimessi da Niguarda"

Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola.

Crans-Montana, Bertolaso: "Dimessi due ragazzi, presto torneranno a scuola"Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ha comunicato le dimissioni di due giovani ricoverati al Niguarda di Milano, vittime dell'incidente di Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'annuncio di Bertolaso: Due ragazzi dimessi da Niguarda; L'Italia sarà parte civile per la tragedia di Crans-Montana; Crans-Montana, i sopravvissuti del pub: Non c’erano estintori e il personale è fuggito; Crans-Montana, l’indignazione di Roma e la risposta di Berna.

crans montana l annuncioCrans Montana, nuovo annuncio dall’ospedale: Ora per tutti i feriti c’è questo grave rischioIl dramma di Crans-Montana continua a scuotere l’opinione pubblica non solo per il bilancio pesantissimo – 40 morti e 116 feriti – ma anche per ciò che sta ... thesocialpost.it

crans montana l annuncioCrans-Montana, due dei feriti svegliati dal coma comunicano con un computerIl dispositivo visualizza una serie di icone che rappresentano diversi stati emotivi. È uno strumento incredibile, utilizzato con uno dei feriti estubati, ha spiegato l'assessore al Welfare lombardo ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.