Crans-Montana l' annuncio di Bertolaso | Due ragazzi dimessi da Niguarda

L'assessore al Welfare della regione Lombardia, Bertolaso, ha comunicato che due giovani feriti nell’incendio di Capodanno sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda. Dopo giorni di ricovero, sia i ragazzi che le loro famiglie esprimono soddisfazione per il decorso e la ripresa. L’evento si è svolto a Crans-Montana, in un contesto di attenzione sanitaria e di aggiornamenti sulla situazione dei feriti.

L'assessore al Welfare della giunta Fontana ha annunciato l'uscita di due feriti nel rogo di Capodanno dall'ospedale dove sono ricoverati da giorni: "Sono molto contenti, loro e i genitori". A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola. Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ha comunicato le dimissioni di due giovani ricoverati al Niguarda di Milano, vittime dell'incidente di Crans-Montana.

