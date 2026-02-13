Incendio nella cucina del ristorante Nessun ferito il locale è inagibile

Luca Bianchi, il proprietario del ristorante di piazza Avis, ha visto le fiamme divampare nella cucina a causa di un corto circuito che ha preso fuoco vicino ai fornelli, causando danni ingenti alle strutture interne e rendendo il locale inagibile.

È stato dichiarato temporaneamente inagibile il ristorante di piazza Avis, dopo l’incendio scoppiato mercoledì sera poco prima delle 21. Le fiamme hanno interessato la cappa e la canna fumaria della cucina, provocando danni limitati a questi due elementi ma una consistente presenza di fumo all’interno dei locali. L’allarme è scattato in serata e il personale del ristorante ha reagito con prontezza, facendo uscire immediatamente clienti e dipendenti. L’evacuazione è avvenuta in pochi minuti e ha consentito di mettere in sicurezza tutte le persone presenti. Non si registrano feriti o intossicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un incendio ha preso fuoco nella cucina di un ristorante a Saronno mercoledì 11 febbraio.

