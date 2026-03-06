Incendio a Castelvetro | autoscale e squadre spegnono fiamme al tetto

Nel primo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, a Castelvetro, un incendio ha coinvolto il tetto di una casa in via Nizzola. Sul posto sono intervenute autoscale e squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e limitare i danni. Il fumo denso ha riempito l’aria e attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Un denso fumo ha invaso il cielo di Castelvetro nel primo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, segnalando un incendio al tetto di una casa privata in via Nizzola. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato massiccio e coordinato, con l'impiego di autoscale e diverse squadre provenienti dai distaccamenti provinciali. Fortunatamente, nonostante la complessità della struttura in legno ventilato che alimentava le fiamme, non si registrano feriti o persone intossicate dalle esalazioni tossiche. La dinamica dell'emergenza in via Nizzola L'allarme è scattato alle ore 14:10, quando i residenti hanno notato la colonna di fumo che si alzava dall'abitazione colpita.