Incendio a Cesano | 5 mezzi spegnono fiamme su tetto

Martedì 10 marzo 2026, nella periferia di Milano, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento è durato diverse ore e non sono state segnalate persone coinvolte o ferite.

Un focolaio improvviso ha messo in allerta la periferia di Milano nella mattinata di martedì 10 marzo 2026. Le fiamme hanno interessato il tetto di un edificio residenziale a Cesano Boscone, costringendo all’evacuazione immediata degli abitanti del palazzo di sette piani. L’intervento dei soccorritori è stato rapido ed efficace: cinque mezzi dei vigili del fuoco e personale del 118 hanno contenuto l’incendio in pochi minuti. L’evento si è verificato intorno alle 9.30 nell’angolo tra via della e via Milano. La polizia locale ha dovuto chiudere al traffico una parte della strada per garantire le operazioni di spegnimento. Non ci sono stati feriti segnalati, ma la situazione richiedeva massima prudenza data l’altezza dell’edificio e la vicinanza con altre abitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

