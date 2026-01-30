Frana di Niscemi | il monitoraggio satellitare a supporto della gestione delle emergenze

La cittadina siciliana di Niscemi, colpita di recente dal ciclone Harry, si trova ora a dover gestire una nuova emergenza. Le autorità hanno attivato un monitoraggio satellitare per tenere sotto controllo la frana che minaccia alcune zone del paese. La situazione resta critica e si lavora senza sosta per capire l’evoluzione del movimento del terreno.

(Adnkronos) – La cittadina siciliana di Niscemi, recentemente colpita dal ciclone Harry, è attualmente al centro di un complesso piano di monitoraggio geologico. Il movimento franoso in atto, stimato in circa 350 milioni di metri cubi, ha attivato l'intervento delle tecnologie spaziali dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In qualità di centro di competenza del Dipartimento della.

Una frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

