Monreale inaugurata la Casa della Comunità | Sarà un ospedaletto sotto casa

12 gen 2026

A Monreale è stata inaugurata la nuova Casa della Comunità, situata in piazza Ignazio Florio. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per il servizio sanitario locale, offrendo un punto di assistenza più vicino alle esigenze della popolazione. La struttura mira a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza territoriale, rafforzando il sistema di cure primarie nel territorio monrealese.

Monreale – Una svolta storica per la sanità monrealese. Con il taglio del nastro in piazza Ignazio Florio, la nuova Casa della Comunità diventa realtà, trasformando il volto dell’assistenza territoriale. Non si tratta solo di una nuova struttura, ma di un presidio di prossimità che promette di cambiare la quotidianità dei cittadini, offrendo cure specialistiche . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

L’Asp inaugura a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio Florio.

