Emozionate visita degli anziani del centro diurno Malpighi al canile

Venerdì 30 gennaio, gli anziani del Centro diurno Malpighi sono andati in visita al canile comunale. Hanno passato la mattina tra cani e gatti, chiacchierando e accarezzando gli animali. La visita è stata molto emozionante per tutti, portando sorrisi e comfort ai residenti del centro.

Capogreco: "Hanno portato un messaggio importante: animali come compagni di vita. Bisogna avere cura di loro" Venerdi 30 gennaio il canile comunale ha ricevuto una visita speciale: quella degli anziani ospiti del Centro diurno Malpighi. "E' stato per noi un bellissimo regalo" spiega la presidente di Enpa Sandra Capogreco. "Gli anziani ci hanno trasmesso un messaggio di grande importanza: avere cura degli animali, cercare di adottarli, perché i gatti e i cani del canile potrebbero diventare i loro amici o amici di altri anziani. Gli animali sono compagnie importanti, danno affetto e costituiscono certo un impegno, ma anche un modo di dare alla giornata degli obiettivi positivi.

La festa degli auguri al Centro Diurno Alzheimer è un momento speciale che, ogni anno, unisce ospiti, familiari e operatori in un'atmosfera di calore e condivisione.

