A Foggia proseguono le ricerche di Elena, una ragazza romena di 21 anni scomparsa da sei giorni. La giovane, arrivata in Italia come lavoratrice bracciante, aveva iniziato a prostituirsi recentemente, secondo quanto riferito da un’amica. Le autorità hanno diffuso la sua foto e sul territorio sono impegnati anche i sommozzatori per tentare di trovarla.

Elena, 21 anni, origine romena, è scomparsa da Foggia. È il sesto giorno di ricerche della giovane donna la quale, giunta in Italia e lavoratrice bracciante, nel recente periodo aveva iniziato a prostituirsi per fare fronte alle difficoltà, stando al racconto di un'amica che lo faceva con lei. Le ricerche, concentratesi inizialmente nella zona foggiana della strada statale 16 in cui appunto Elena si prostituiva, hanno portato al solo rinvenimento del suo telefono cellulare. La prefettura che coordina le ricerche operate da forze dell'ordine e volontari ha disposto la diffusione della fotografia della ragazza. Elena Rebeca Bucioiu è alta 1,65 metri, ha i capelli lunghi, lisci, castani, occhi marroni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia: scomparsa, diffusa la foto di Elena Sesto giorno di ricerche della 21enne, in azione anche i sommozzatori

Leggi anche: Scomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droni

Scomparsa ragazza 21enne: sommozzatori in azione, perlustrati invasi e canaliSi intensificano le ricerche di Élena, giovane donna di origine romena scomparsa nel nulla lo scorso lunedì mattina.

Tutto quello che riguarda Elena Sesto.

Ancora nessuna traccia della ragazza rumena scomparsa nel Foggiano(ANSA) - FOGGIA, 07 MAR - Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origine rumena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo, quando nel tardo pomeriggio una su ... msn.com

Ragazza 21enne scomparsa, la Prefettura avvia le ricercheDi Elena Rebeca Burcioiu non si hanno più notizie dal 2 marzo. L'appello: Chiunque abbia notizie contatti il 112. L'ultima volta in cui è stata vista indossava una maglia marrone e pantaloni e scarp ... rainews.it